Megabod op Johan Bakayoko: Belg kan voor 40 miljoen euro naar Brentford

Komst Lozano en verdediger in laatste 24 uur afgerond

EINDHOVEN - Het belooft een zeer hectische slotdag van de transferwindow te worden bij PSV. Hirving Lozano staat in de startblokken om terug te keren in Eindhoven, waar hij vrijdag voor de medische keuring wordt verwacht, terwijl er ook nog een centrumverdediger aan de selectie wordt toegevoegd. En dan kan Johan Bakayoko in de voetsporen van Cody Gakpo en Noni Madueke treden en verkassen naar de Premier League.