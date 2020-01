Clubs uit Eredivisie slaan hun tenten tijdens winterstop op in vijf landen

Spanje is het meest geliefd bij de Eredivisieclubs om te overwinteren. AZ, FC Utrecht, sc Heerenveen, FC Emmen, FC Twente en Feyenoord slaan daar hun tenten op. Ajax en PSV kiezen voor Qatar. Fortuna Sittard gaat naar het Turkse Belek. Portugal is in trek bij Vitesse en RKC Waalwijk.

Waar gaat de top 5 van de Eredivisie naar toe?

Ajax

Koploper Ajax bereidt zich van 4 tot 12 januari in Qatar voor op de tweede helft van het seizoen. De landskampioen gaat oefenen tegen Galatasaray en Club Brugge. De Turkse club, waar Ryan Babel onder contract staat, is op donderdag 9 januari de tegenstander en twee dagen later wacht een oefenduel met Club Brugge.

Beide duels worden gespeeld in het Al-Janoub Stadion, dat ook wordt gebruikt tijdens het WK van 2022.

Bekijk ook: Eervolle en lucratieve uitnodiging voor Ajax

Ajax hervat de Eredivisie op zondag 19 januari met het duel tegen Sparta Rotterdam, de nummer 11 in de Eredivisie.

AZ

AZ dat met een tweede plek in de Eredivisie een sterke eerste seizoenshelft kende zoekt de Spaanse zon op. De Alkmaarders beleggen van 5 tot en met 11 januari een trainingskamp in Olivia. Daar speelt de ploeg van trainer Arne Slot op 10 januari een oefenduel tegen KV Mechelen

PSV

PSV oefent tijdens de winterstop net als Ajax in Qatar. De Eindhovenaren hebben gekozen voor precies dezelfde periode: van 4 tot en met 12 januari. PSV speelt op 9 januari tegen Club Brugge en twee dagen later tegen KAS Eupen. De club uit Eindhoven traint een week lang op de Aspire Academy in Doha.

VVV-Venlo is de eerste tegenstander van PSV naar de winterstop. De Eindhovenaren reizen zondag 19 januari af naar Venlo.

Feyenoord

Feyenoord gaat in de winterstop weer op trainingskamp naar Marbella. Trainer Dick Advocaat verblijft van maandag 6 tot en met zaterdag 11 januari met zijn selectie aan de Spaanse zuidkust. Feyenoord trekt in de winter al jaren naar Marbella.

De Rotterdamse eredivisieploeg speelt in Spanje twee oefenduels. Op 8 januari wacht Hoffenheim, twee dagen later is het de beurt aan een andere Duitse club. Dan speelt de ploeg van Advocaat tegen Borusssia Dortmund.

Feyenoord opent de tweede seizoenshelft op zaterdag 18 januari thuis tegen sc Heerenveen.

Feyenoord oefende vorig jaar tijdens de winterstop ook in Marbella, toen nog met Robin van Persie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Willem II

Het trainingskamp van Willem II bevindt zich op bekend terrein. De Zuid-Spaanse kustplaats Marbella is van 4 tot en met 11 januari de pleisterplaats van de Tricolores. Er waren twee oefenpotjes gespeeld en wel tegen Galatasaray op 9 januari en twee dagen later tegen Club Brugge.

Willem II hervat de competitie in 2020 met de uitwedstrijd tegen AZ.