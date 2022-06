KNVB scherpt veiligheidseisen stadions aan

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Verder komt er jaarlijks een verplichte opleidingsdag voor clubbestuurders in het kader van stadionveiligheid. Deze twee besluiten zijn genomen tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Doel is de controle op de infrastructurele en organisatorische veiligheid van voetbalstadions verder aan te scherpen. De twee voorstellen komen voort uit de lange termijnvisie die is opgesteld door de werkgroep veiligheid.

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de werkgroep in de afgelopen tijd trilmetingen laten uitvoeren naar het effect van springende fans op de constructie van een stadion tijdens competitiewedstrijden in het betaald voetbal. De eerste uitkomsten van die trilmetingen zijn binnen en worden geanalyseerd.

De KNVB vindt dat het als organisator van de competitie met de aangescherpte maatregelen voor de stadionveiligheid moet komen. „Een voetbalbond beschikt echter niet over de benodigde professionele bouwtechnische kennis om de veiligheid van stadions te toetsen”, aldus de bond. „Daarvoor heeft de sector betaald voetbal de overheid nodig. De KNVB heeft al eerder gepleit voor het Engelse model, waarbij een onafhankelijke gespecialiseerde partij de toetsing van de stadionveiligheid voor alle stadions voor zijn rekening neemt, en blijft het belang daarvan benadrukken.”