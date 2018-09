Voormalig Ajax-talent via City naar Bundesliga

De negentienjarige jeugdinternational van Oranje zette donderdag zijn handtekening onder een meerjarig contract bij de club uit Berlijn.

Dilrosun verliet vier jaar geleden de jeugd van Ajax voor Manchester City. De buitenspeler slaagde er niet in te debuteren voor het eerste elftal van de kampioen van Engeland. Dilrosun speelde uiteindelijk 29 duels voor het tweede elftal van City.

We houden Javairo al lang in de gaten. We hebben zijn ontwikkeling nauwlettend gevolgd", aldus technische baas Michael Preetz. "Hij is tactisch en technisch gezien zeer goed onderlegd dankzij zijn periodes bij Ajax en City. Hij is ook nog snel en gewoon een zeer goede speler. We zijn zeer blij met deze transfer. Javairo had meer opties, maar heeft ervoor gekozen om zich te bewijzen bij Hertha."