Premium Het beste van De Telegraaf

Omhaalkoning looft nieuwe ploeggenoot Mijnans voor perfecte assist AZ-showman Jesper Karlsson komt weer in een flow

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Met een fraaie omhaal scoort Jesper Karlsson tegen het zwakke Excelsior. Ⓒ MOOIJ, MARTIN

ALKMAAR - Met een daverende halve omhaal ramde AZ-aanvaller Jesper Karlsson vrijdagavond de 2-0 in de touwen tegen Excelsior. Het geheim zat hem volgens de Zweedse showbink in de perfecte voorzet van Sven Mijnans, sinds een dag of tien zijn nieuwe ploeggenoot in Alkmaar.