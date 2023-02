Premium Het beste van De Telegraaf

Omhaalkoning looft nieuwe ploeggenoot Mijnans voor perfecte assist Showman Jesper Karlsson begint weer in flow te komen

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Met een fraaie omhaal scoort Jesper Karlsson tegen het zwakke Excelsior. Ⓒ MOOIJ, MARTIN

ALKMAAR - Met een daverende halve omhaal ramde AZ-aanvaller Jesper Karlsson vrijdagavond de 2-0 in de touwen tegen Excelsior. Het geheim zat hem volgens de Zweedse showbink in de perfecte voorzet van Sven Mijnans, sinds een dag of tien zijn nieuwe ploeggenoot in Alkmaar.