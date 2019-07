Kromowidjojo door op de 50 meter vlinder

In de series noteerde ze de vijfde tijd: 25,86. Ze was 00,47 seconde langzamer dan de Zweedse Sarah Sjöström, die tegelijk met Kromowidjojo in het water lag en de snelste was tijdens de series. Maaike de Waard haalde de volgende ronde niet. Zij eindigde met 26,40 op de 18e plek. Alleen de beste vijftien gaan door naar de halve finales.

Mannen

Op de 50 meter vrije slag bij de mannen plaatste Jesse Puts zich ook voor de halve finales. Met 22,16 seconden tikte hij net op tijd aan om de vijftiende plek in de series te veroveren. Mathys Goosen haalde bij de 100 meter vlinderslag de halve finales niet. Hij eindigde de series op plek 22.