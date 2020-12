Badr Hari: ’Glory is de allerbeste’

„Ik wist dat we in moeilijk vaartwater zaten en dat het niet makkelijk zou worden. Maar ik wist ook dat als iedereen de zeilen zou bijzetten, we er beter uit konden komen. Ik heb altijd goed contact gehad met de eigenaren en weet hoeveel liefde zij voor sport hebben en hoe graag ze iets mooi willen neerzetten.”

Overstappen naar een andere organisatie was geen optie voor Hari. „Nee, daar was ik niet in geïnteresseerd. Ik zit gewoon heel goed bij Glory. Voor mij is het de allerbeste organisatie die er is me.”

En dat zegt wat. De 36-jarige Hari loopt al heel wat jaartjes mee en vocht onder de vlag van bijvoorbeeld de roemruchte K-1 en It’s Showtime. „Maar Glory gaat daaroverheen. Het zou daarom heel raar zijn om te fantaseren over een andere organisatie.”

