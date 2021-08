Definitief: Mike van der Hoorn keert terug bij FC Utrecht

„Het is fantastisch dat Mike, op 28-jarige leeftijd en met ervaring in onder meer de Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga en Eredivisie, nu terugkeert bij de club waarvoor hij in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

„Mike gelooft in onze plannen en is enorm gedreven om daarin een belangrijke rol te vervullen. Dat maakte dat hij openstond voor een terugkeer, en dat wij hem nu weer in Utrecht kunnen verwelkomen. We zijn er ontzettend blij mee dat we in de persoon van Mike van der Hoorn een echte winnaar en clubman aan onze selectie hebben toegevoegd. Hij is met zijn kwaliteiten en ervaring niet alleen iemand die binnen de lijnen van toegevoegde waarde is, maar ook iemand die buiten het veld op basis van wat hij heeft meegemaakt jonge talenten verder kan helpen in hun ontwikkeling.”

De uit Almere afkomstige Van der Hoorn debuteerde in 2011 namens FC Utrecht in de Eredivisie. Na twee seizoenen werd hij voor 4 miljoen euro gekocht door Ajax. In 2016 vertrok Van der Hoorn naar Swansea City, waarvoor hij vier seizoenen actief was. Afgelopen seizoen speelde de verdediger in de Bundesliga voor Arminia Bielefeld. Mogelijk keert hij dit seizoen na vijf jaar in het buitenland terug in de Eredivisie.