FC Utrecht praat met Arminia Bielefeld over terugkeer Mike van der Hoorn: ’Zou mooi zijn’

„Het is belangrijk voor mij om weer te gaan spelen en FC Utrecht zou daarvoor een mooie optie zijn”, aldus Van der Hoorn. „Maar zover is het nog niet. Het plaatje is mooi, maar het is nog afwachten of het zover gaat komen. Het ligt tussen de clubs.”

De uit Almere afkomstige Van der Hoorn debuteerde in 2011 namens FC Utrecht in de Eredivisie. Na twee seizoenen werd hij voor 4 miljoen euro gekocht door Ajax. In 2016 vertrok Van der Hoorn naar Swansea City, waarvoor hij vier seizoenen actief was. Afgelopen seizoen speelde de verdediger in de Bundesliga voor Arminia Bielefeld. Mogelijk keert hij dit seizoen na vijf jaar in het buitenland terug in de Eredivisie.