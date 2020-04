’Nieuwe’ Fortuna Sittard-trainer Kevin Hofland: ’Ik wilde met zijn drieën door’

Kevin Hofland

SITTARD - Kevin Hofland, die bij Fortuna Sittard doorschuift van de functie van assistent-trainer naar die van hoofdtrainer, wilde per se met hetzelfde driemanschap in de technische staf blijven werken. Dat betekent dat Sjors Ultee, die dit seizoen hoofdtrainer was, evenals Kristof Aelbrecht gaat fungeren als assistent-trainer, terwijl zijn takenpakket wordt aangevuld met de rol van technisch manager.