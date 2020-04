’Cambuur gaat uit van promotie naar Eredivisie’

Spelers SC Cambuur tijdens het bekerduel met Feyenoord Ⓒ Hollandse Hoogte

Nu zeker is dat het voetbalseizoen 2019/2020 niet wordt afgemaakt, stijgt de spanning bij clubs die veel te winnen en verliezen hebben bij de beslissingen die de KNVB neemt over de eindstand en de competitie-indeling voor komend seizoen. De betaaldvoetbalclubs hopen daarover vrijdag duidelijkheid te krijgen van de voetbalbond in een conference call. In de aanloop naar die belangrijke online meeting peilde Telesport de stemming.