Max Verstappen na zege: ’Geweldige zondag voor ons’

„Fysiek was het zwaar, we hebben het spannend gehouden tot het einde”, aldus Verstappen, die zijn tweede race op rij won. Zijn achterstand op Charles Leclerc is nu nog negentien punten. „Ik ben heel blij om hier te winnen in Miami. Het is een geweldige zondag voor ons.”

Ook Leclerc erkende dat het een uitputtingsslag was. „We hadden het op de medium-band lastig, ik werd ingehaald door Max en dat maakte onze race moeilijker”, stelde Leclerc. „Daarna waren we op de hardste band meer competitief. Op het einde (na de safety car, red.) dacht ik even dat ik Max kon pakken, maar zij hadden vandaag een voordeel wat snelheid betreft.”

Bekijk ook: Max Verstappen is de enige échte showman in Miami

De Ferrari-coureur hoopt dat de Ferrari sneller wordt, met een aankomend pakket aan updates voor de volgende race in Barcelona. „We moeten blijven pushen, upgrades worden dit seizoen belangrijk. Hopelijk kunnen we vanaf de volgende Grand Prix een stap in de goede richting zetten.”

Bekijk ook: Soevereine Max Verstappen verslaat Charles Leclerc ook in Miami