Darije Kalezic nieuwe hoofdtrainer Jong FC Utrecht

Zaterdag werd bekend dat Kalezic zijn tweejarige contract bij MVV Maastricht vroegtijdig zou beëindigen. Dat was in goed overleg gegaan en blijkt ook uit de vervolgens razendsnelle verschuivingen. ,,Onze samenwerking is heel intensief geweest en dat heeft heel veel energie van mij vereist”, zei Kalezic op de clubkanalen. ,,Gelukkig kijk ik met een goed gevoel terug, want wij hebben alle beoogde doelstellingen gehaald. Daarmee hebben wij een goede basis gelegd voor verdere succesvolle ontwikkelingen van MVV Maastricht.” In TOP Oss-trainer Klaas Wels, die één plekje boven MVV eindigde, werd direct een opvolger gepresenteerd. Zoals Kalezic snel aangekondigd zal worden in de Domstad.

Kalezic werd hier en daar overigens al snel gelinkt aan De Graafschap, waar Mike Snoei afgelopen week werd ontslagen. De club waar Kalezic medio 2006 zijn spelerscarrière beëindigde en zijn trainerscarrière (tot 2011) begon. Vervolgens was hij tussen 2013 en 2015 al twee seizoenen hoofdverantwoordelijke bij één van de Jong-teams in de eerste divisie, in Eindhoven bij Jong PSV. Het jaar erop hield hij Roda JC in de Eredivisie, maar moest hij kort daarop toch het veld ruimen. Na avonturen in Saudi-Arabië, Australië en Indonesië keerde hij bij MVV terug in Limburg en daarmee Nederland.