Overeem wacht b-staal af na vondst verboden middel

Het management van Overeem wacht momenteel de uitslag van de b-staal af en wil geen verdere verklaring afgeven. De gevonden substantie betreft volgens hen echter geen prestatiebevorderend middel.

Na zijn overwinning op Hari leek Overeem de aangewezen nieuwe tegenstander van zwaargewichtkampioen Verhoeven. Enkel de handtekeningen moesten nog worden gezet, voor de rest was de deal tussen Glory, Verhoeven en Overeem zo goed als beklonken.

Kink in de kabel

Zaterdag werd echter duidelijk dat er een kink in de kabel zit. Verhoeven ging via social media voor het eerst in op een uitdaging van Antonio Plazibat, die hij aanvankelijk juist negeerde. De 28-jarige Kroaat schreeuwt al maanden om een gevecht tegen de kampioen en deed dat zaterdag na zijn indrukwekkende knock-outzege op Raul Catinas opnieuw. Verhoeven reageerde met: „Ik ben hier. Zorg dat die partij er komt Glory.”

Verhoeven (33) heeft er nooit een geheim van gemaakt open te staan voor een gevecht tegen de internationaal vermaarde Overeem. The King of Kickboxing zag vorige maand nog met eigen ogen hoe de voormalig K-1-winnaar afrekende met Hari, waarna beiden elkaar opzochten in de ring en met modder gooiden. Daar blijft het voorlopig dus bij tussen de twee.