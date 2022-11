Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW: Ex-Feyenoorder belangrijk bij Marokkaanse stunt tegen België als cement tussen de stenen Amrabat na WK-stunt: ’Hopelijk kunnen we de mensen iets moois geven’

Sofyan Amrabat bedankt de meegereisde supporters na de 2-0 zege op de Rode Duivels. Ⓒ REUTERS

DOHA - Een belangrijke rol bij de 2-0 overwinning op België, de eerste Marokkaanse WK-zege sinds 1998, was weggelegd voor de vier in Nederland opgegroeide internationals van ’De Leeuwen van de Atlas’. Hakim Ziyech was voortdurend dreigend, verzorgde een assist en werd verkozen tot Man of the Match. Noussair Mazraoui speelde een degelijke partij als linksachter. Zakaria Aboukhlal maakte als invaller de verlossende tweede goal, terwijl Sofyan Amrabat (ex-FC Utrecht en ex-Feyenoord) als cement tussen de stenen heel belangrijk was voor de balans in het team en een belangrijke rol had bij het neutraliseren van het grote Belgische gevaar Kevin De Bruyne.