Lionel Messi kijkt toe tijdens achtste zege op een rij van Paris Saint-Germain

PSG creëerde zoveel kansen dat het een klein wonder was dat Montpellier de schade tot twee tegentreffers beperkt wist te houden. De geblesseerde Lionel Messi bekeek het duel vanaf de eretribune van stadion Parc des Princes. Mogelijk viert hij dinsdag zijn rentree als PSG tegen Manchester City speelt in de Champions League,

Niet Neymar of Kylian Mbappé, maar Idrissa Gueye en de ingevallen Julian Draxler maakten de doelpunten. Neymar en Mbappé misten wel enkele grote kansen. Ze liepen elkaar ook een paar keer in de weg. Ander Herrera schoot op de lat namens de thuisploeg. Georginio Wijnaldum mocht in de 81e minuut invallen bij PSG.

Trainer Peter Bosz speelde met Olympique Lyon gelijk tegen FC Lorient (1-1). Armand Lauriente schoot de bezoekers op voorsprong. Karl Toko Ekambi scoorde voor Lyon, dat vanaf de 14e minuut met 10 man speelde. Emerson Palmieri kreeg een rode kaart voor overtreding waarmee hij een kansrijke aanval van Lorient onderbrak.

