KNVB wil profclubs op 27 juni horen over bombrief AZ

De KNVB heeft de veelbesproken brief van AZ-directeur Robert Eenhoorn en rvc-voorzitter Rene Neelissen op de agenda gezet van die vergadering eind juni. AZ beticht de KNVB-top in het schrijven van 10 maart in de brede zin van onbehoorlijk bestuur, achterkamertjespolitiek en ongeoorloofd handelen in het belang van specifieke clubs.

,,Wij vinden dat de leden zich hierover moeten uitspreken”, aldus een woordvoerder bij de voetbalbond. Het door AZ gevraagde vrijwillige onafhankelijke onderzoek naar de KNVB-top komt er voorlopig nog niet als het aan de bond ligt. ,,Wij hebben AZ aangegeven de inhoud van de brief graag te willen bespreken omdat de genoemde feiten onjuist zijn. Bij eerdere signalen van AZ hebben we dit ook met hen besproken. AZ heeft ons echter gevraagd schriftelijk inhoudelijk te reageren op hun brief (10 maart door AZ verzonden aan de KNVB red.) en dat gaan we volgende week doen. Wat de KNVB betreft volgt hier een gesprek op.”

Na het lekken van de brief naar De Telegraaf en Vandaag Inside donderdagavond plofte vrijdagmorgen in alle vroegte bij alle profclubs een mail binnen met de reactie van de KNVB op de veelbesproken brief van AZ met het verzoek tot een onafhankelijk (feiten)onderzoek. Marianne van Leeuwen liet daarin optekenen dat de KNVB zich niet herkende in de beschuldigingen van AZ en er later op zal terugkomen.

Overigens zal de brief van AZ op 6 april in de vergadering van vennoten van de Eredivisie CV ook op de agenda worden gezet. Tijdens diezelfde vergadering zullen de clubs ook uitleg krijgen over het bod van 1.7 miljard euro door ESPN voor de liverechten van de Eredivisie voor een periode van tien jaar van medio 2025 tot halverwege 2035.