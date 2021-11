Wigert Thunnissen wil carrière Dafne Schippers uit slop halen: ’Ik zie hoe toegewijd ze nog is’

Sport

Atletiekbond blij met aantrekken Poolse succescoach Tomasz Lewandowski

De Atletiekunie is per maandag in zee gegaan met Tomasz Lewandowski. De Poolse succescoach behaalde internationale successen met atleten op de midden- en lange afstand, zoals zijn broer Marcin Lewandowski, landgenote Angelika Cichocka en de Tsjech Jakub Holuša.