Extra uitdaging voor Formule 1-coureurs op Imola

De race op Imola, omgedoopt tot Grand Prix van Emilia Romagna, staat gepland op zondag 1 november en is vooralsnog het dertiende evenement op de herziene kalender van de Formule 1.

De directie van het circuit houdt echter slechts twee dagen vrij voor de koningsklasse, waardoor de twee vrije trainingen op vrijdag komen te vervallen. Na de training op zaterdag 31 oktober volgt direct de kwalificatie.

De race in San Marino is de derde race in Italië. Begin september is eerst de Grand Prix van Italië op Monza en daarna de Grand Prix van Toscane op Mugello.