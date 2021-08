KNVB: clubs in betaald voetbal passen staantribunes aan

Sinds de start van het nieuwe seizoen mogen clubs twee derde van de capaciteit van het stadion gebruiken. De toeschouwers moeten verspreid worden over het gehele stadion en ’op hun kont zitten’, had demissionair coronaminister Hugo de Jonge eerder al gezegd.

Volgens de KNVB is elk stadion anders en zijn er meerdere opties mogelijk om geplaceerde zitplaatsen te creëren bij de staantribunes. De clubs bepalen in overleg met de lokale driehoek die gaat over de handhaving van de coronamaatregelen, wat de beste invulling is en zullen deze zo snel mogelijk invoeren.

De voetbalbond die samen met de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie het overleg voerde, heeft afgesproken dat ze de voortgang wekelijks met clubs, gemeenten en ministeries evalueren.