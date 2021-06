Driemaal scheepsrecht voor Sonny Colbrelli in Criterium du Dauphine

Fabio Jakobsen had vooraf gespeculeerd dat hij zich tijdens deze etappe weer eens wilde mengen in de debatten voor de ritzege. Qua parcours was het op voorhand de enige rit, waarin dat zou kunnen. Dan moest hij alleen wel de zwaardere openingsfase doorkomen. Doordat er met Omar Goldstein en Loic Vliegen slechts twee man wegreden, was het goed te doen voor de Nederlander om in het peloton tot in de finale te komen.

Lang was het een hele matte etappe, maar na een valpartij met onder anderen de Franse outsider Guillaime Martin, schoot het peloton in gang. In vliegende vaart reed het peloton naar de laatste kilometers, waarin het parcours steeds op en af liep. De laatste kilometers liepen lichtjes bergop, waarin Jakobsen toch niet meer te zien was.

De man die bovenkwam drijven in de laatste hectometers, die steeds steiler omhoog liepen, was Colbrelli. De voorbije twee dagen was hij ook al de sterkste sprinters, maar toen reed er steeds een vluchter vooruit. Dit keer waren aanvallers Vliegen en Goldstein allang ingerekend. Lukas Pöstlberger blijft de leider.

Colbrelli versloeg de Spanjaard Alex Aranburu (Astana) en de Amerikaan Brandon McNulty (UAE-Team Emirates). Wilco Kelderman was met een vijfde plaats de beste Nederlander.