Rampavond voor Atletico Madrid in Champions League

De formatie van de doorgaans zo succesvolle trainer Diego Simeone verloor in de laatste groepswedstrijd van de Champions League met 2-1 bij FC Porto. Atlético eindigde daardoor als vierde en laatste in de poule en mist ook kwalificatie voor de Europa League.

Club Brugge en Porto hadden zich eerder al geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Porto werd groepswinnaar. Als nummer 3 mag Bayer Leverkusen verder in de Europa League. De Duitsers speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Club Brugge.

Atletico-trainer Diego Simeone Ⓒ Pro Shots

Al na 5 minuten kwam Porto op voorsprong. Het doelpunt kwam op naam van Mehdi Taremi. Hij kon van dichtbij intikken, na te zijn vrijgespeeld door Evanilson. Na 24 minuten was het al 2-0 voor de thuisclub. Nu scoorde Stephen Eustáquio, na herhaaldelijk zwak ingrijpen van de Spaanse verdedigers. Het was vooral aan Atlético-doeman Jan Oblak te danken dat de Portugezen niet verder uitliepen.Ver in blessuretijd kwam Atletico door een eigen doelpunt van Iván Marcano nog wel dichterbij.

Belgisch/Duitse remise

Vooral Leverkusen speelde voor de winst in het duel met Club Brugge, maar de Duitsers slaagden er niet in de kansen te benutten. Door de nederlaag van Atletico was een gelijkspel voor Leverkusen echter voldoende om een plaats in de Europa League af te dwingen.

Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker stonden in de beginopstelling bij Leverkusen. Datzelfde gold voor Noa Lang en Bjorn Meijer bij de Belgen.