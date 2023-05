Clubs uit Milaan in Champions League-race te sterk voor Romeinse ploegen

Milan komt door de zege op 61 punten en staat vooralsnog vierde. Lazio blijft tweede met 64 punten. Nummer 3 Juventus heeft een punt minder. Ook Internazionale, Atalanta en AS Roma strijden om een plek in de top-4 achter landskampioen Napoli.

Ismaël Bennacer opende na ruim een kwartier de score voor de Milanezen. Theo Hernandez maakte er ruim tien minuten later 2-0 van. Hij kreeg de bal van doelman Mike Maignan, rukte op naar voren langs de spelers van Lazio en schoot met links hard binnen.

Inter doet goede zaken ten koste van Mourinho

Internazionale is in de hoogste voetbalcompetitie van Italië naar de vierde plaats geklommen, waardoor een plek in de Champions League van volgend seizoen weer dichterbij is gekomen. De club won in de hoofdstad bij het AS Roma van trainer José Mourinho, 0-2.

Federico Dimarco opende na ruim een half uur de score voor Inter. Hij tikte in bij de 'tweede paal', na een fraaie actie van Denzel Dumfries op de rechterflank.

Ongeveer een kwartier voor tijd liep Inter verder uit dankzij Romelu Lukaku. De Belg rondde af na een pass van Lautaro Martínez, die de bal kreeg aangespeeld van een tegenstander.

Dumfries was basisspeler bij Inter. Hij werd na een uur vervangen. Stefan de Vrij kwam na 70 minuten in het veld. Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp ontbraken bij Roma.

Napoli werd eerder deze week al kampioen in Italië. Lazio staat op de tweede plaats. Inter staat 2 punten voor op AC Milan, de nummer 5.

Genoa terug op hoogste niveau

Genoa keert na een jaar terug op het hoogste niveau van Italië. De club won zaterdag van Ascoli (2-1) en is nu zeker van in elk geval de tweede plaats in de Serie B, voldoende voor promotie. Frosinone, koploper in de Serie B, verzekerde zich eerder al van promotie. Mattia Bani en de Kroaat Milan Badelj scoorden voor Genoa, Davide Marsura deed dat voor Ascoli. Kevin Strootman, voormalig international van Nederland, speelde de hele wedstrijd mee met Genoa.