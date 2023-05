Milan wijst Lazio terug en blijft in CL-race

Milan komt door de zege op 61 punten en staat vooralsnog vierde. Lazio blijft tweede met 64 punten. Nummer 3 Juventus heeft een punt minder. Ook Internazionale, Atalanta en AS Roma strijden om een plek in de top-4 achter landskampioen Napoli.

Ismaël Bennacer opende na ruim een kwartier de score voor de Milanezen. Theo Hernandez maakte er ruim tien minuten later 2-0 van. Hij kreeg de bal van doelman Mike Maignan, rukte op naar voren langs de spelers van Lazio en schoot met links hard binnen.

Genoa terug op hoogste niveau

Genoa keert na een jaar terug op het hoogste niveau van Italië. De club won zaterdag van Ascoli (2-1) en is nu zeker van in elk geval de tweede plaats in de Serie B, voldoende voor promotie. Frosinone, koploper in de Serie B, verzekerde zich eerder al van promotie. Mattia Bani en de Kroaat Milan Badelj scoorden voor Genoa, Davide Marsura deed dat voor Ascoli. Kevin Strootman, voormalig international van Nederland, speelde de hele wedstrijd mee met Genoa.