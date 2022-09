Federer ziet bij afscheid teamgenoten Laver Cup weggeven aan Team World

Tiafoe (24) verdiende zo 3 punten, waarmee Team World met nog één partij te gaan tegen Team Europa op een onoverbrugbare voorsprong van 13-8 kwam. De Europese tennissers stonden na twee dagen met 8-4 voor, maar verloren op de slotdag vooralsnog alle partijen. Op de laatste dag van het toernooi is iedere zege 3 punten waard.

De Canadees Felix Auger-Aliassime en de Amerikaan Jack Sock brachten de spanning terug door zondag het dubbelspel tegen Andy Murray en Matteo Berrettini te winnen. De Canadees versloeg daarna ook Novak Djokovic.

Matchpoints onbenut

De Laver Cup leek beslist te gaan worden in de slotpartij tussen de Noor Casper Ruud en de Amerikaan Taylor Fritz toen Tsitsipas de eerste set tegen Tiafoe in hoog tempo binnenhaalde. De Amerikaan knokte zich echter terug in de tweede set. In de tiebreak, die bijna 21 minuten duurde, zag hij Tsitsipas vier matchpoints onbenut laten. De Griek gaf daarna ook in de beslissende matchtiebreak een voorsprong weg.

De Europese tennissers hadden de eerste vier edities van de Laver Cup gewonnen. Ondanks de aanwezigheid van Djokovic, Murray, Rafael Nadal en de afscheid nemende Roger Federer moest de ploeg van Borg het in The O2 in Londen nu afleggen tegen het team met tennissers uit de rest van de wereld.

Klaar met verliezen

„Onze captain McEnroe was klaar met verliezen”, aldus Tiafoe. „Hij zei: deze keer moeten wij winnen. Ik roep de hele week al dat dit ons jaar is. En we hebben het samen gedaan.” De Amerikaan had vrijdagavond met zijn landgenoot Jack Sock in het dubbelspel gewonnen van Nadal en Federer, die in Londen zijn laatste partij speelde. De 41-jarige Zwitser fungeerde de rest van het weekeinde als supporter van zijn teamgenoten. Nadal kwam ook niet meer in actie; hij ging naar zijn huis om zijn hoogzwangere partner bij te staan.

„We waren de afgelopen jaren al een paar keer dicht bij de winst”, zei de 63-jarige McEnroe. „We zijn een paar keer verslagen, maar nu hebben we eindelijk gewonnen. Ik kon me geen mooier weekend wensen.” Volgend jaar wordt het toernooi gespeeld in de Canadese stad Vancouver.