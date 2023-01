Andretti en General Motors willen met Cadillac Formule 1 in

De renstal zou in dat geval opereren vanuit de Verenigde Staten, maar ook een faciliteit hebben in Engeland. De wens van Andretti, waar voormalig Formule 1-coureur Michael de CEO is en ook zijn vader (voormalig wereldkampioen Mario) nog zeer nauw betrokken is, om in de koningsklasse te geraken is al langer duidelijk. Andretti is al actief in onder meer de IndyCar, Formule E en IMSA.

Autosportfederatie FIA heeft verheugd gereageerd op de volgende stap van Andretti in het proces. „Het is prachtig om de interesse te hebben van twee iconische merken als General Motors en Andretti Global”, zegt FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die eerder al aankondigde dat er op zijn verzoek zou worden geïnventariseerd hoeveel partijen er geïnteresseerd zouden zijn om als team toe te treden tot de Formule 1.

Veel interesse in F1

Naast de FIA moet ook het management van de Formule 1 (FOM) overeenstemming bereiken met gegadigden, mocht het zover komen. Het is duidelijk dat FOM, net als meerdere teams, niet direct zit te springen als het op nieuwe teams aankomt. Op dit moment zijn er tien renstallen in de koningsklasse. F1-CEO Stefano Domenicali heeft al vaker aangegeven dat er geen haast is en hij het huidige deelnemersveld als voldoende ziet.

„Er is veel interesse in de Formule 1 en er zijn meerder conversaties, de een minder zichtbaar dan de ander”, schrijft de Formule 1 in een statement. „ We willen er allemaal voor zorgen dat het kampioenschap geloofwaardig en stabiel blijft en elk verzoek van een nieuwe deelnemer zal door alle relevante belanghebbenden worden beoordeeld op criteria om aan die doelstellingen te voldoen. Elk verzoek van een nieuwkomer vereist de instemming van zowel de F1 als de FIA.”