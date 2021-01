Weergaloze Lionel Messi helpt Ronald Koeman en FC Barcelona aan zege

Frenkie de Jong en Sergiño Dest begonnen beide in de basis in het elftal van de geplaagde Koeman.

Na drie minuten keek Barca al tegen een achterstand aan. Iñaki Williams werd in de diepte gestuurd, terwijl Clement Lenglet bijna op de middenlijn verdedigde. De Athletic-aanvaller was veel sneller dan de Fransman, kapte hem nog eens uit en schoot raakt achter Marc-Andre Ter Stegen: 1-0. Twee minuten later was het al bijna 2-0, maar Yuri Berchiche schoot naast.

Toch had Dest vlak daarna weer gelijk moeten maken na goed terugleggen van Antoine Griezmann, maar hij miste.

Het werd na 14 minuten spelen dan toch 1-1. De Jong liep op een onmogelijke hoge bal op de achterlijn, maar wist hem op zeer knappe wijze toch bij Pedri te krijgen. Die kon voor open doel de gelijkmaker inkoppen.

De Catalanen waren na de 1-0 eigenlijk continu goed voorin te zien, met gevaarlijke momenten voor onder meer Ousmane Dembele en Jordi Alba.

In de 38e minuut was daar de prachtige connectie Pedri-Messi. Het jonge talent vond met een slim hakje de Argentijnse vedette, die laag en droog raakschoot: 1-2.

Een minuut later had Griezmann scoren, maar zijn pegel met links werd gekraakt door keeper Unai Simon. De formatie van Koeman liet goed voetbal zien de eerste 45 minuten.

Vlak na de theepauze was daar toch weer Williams als een duveltje uit een doosje, maar Ronald Araujo zat er nét met zijn voetje tussen. Messi leek vervolgens 1-3 te maken na een schitterende assist van De Jong, maar het zou net buitenspel zijn geweest.

Oude klasse Messi

In de 59e minuut liet Messi weer wat van zijn oude klasse zien. Ouderwets krulde hij de bal richting de kruising, maar de bal belandde op de buitenkant van de paal.

Toch duurde het niet lang voordat Barcelona en Messi er alsnog een maakten. Griezmann vond hem slim in de zestienmeter en die kans mist hij doorgaans niet: 1-3. Messi had er wel vier kunnen maken, want zijn schot in de 72e minuut raakte nogmaals de paal, dus dat lot bleef Athletic bespaard.

De Argentijn werd wel in de 90e minuut iets te nonchalant, verloor de bal, waar Iker Muniain op fraaie wijze van profiteerde: 2-3. Maar verder kwam de ploeg uit Bilbao niet.

Barcelona is met de gewonnen inhaalwedstrijd in Bilbao naar de derde plaats van La Liga geklommen. De achterstand van 7 punten op koploper Atlético Madrid is nog altijd aanzienlijk, ook omdat de lijstaanvoerder twee duels minder heeft gespeeld.