Groenewegen en Kruijswijk moeten in Tour de France voor succes zorgen

Dylan Groenewegen Ⓒ AFP

Team Jumbo-Visma zet de komende Ronde van Frankrijk vol in op de kwaliteiten van Dylan Groenewegen in de massasprints en gaat met kopman Steven Kruijswijk voor een goed resultaat in het algemeen klassmement. Primoz Roglic, die in de afgelopen Giro d’Italia als derde eindigde, blijft thuis.