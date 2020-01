Sport Kort: Hartritmestoornissen renner CCC

08.56 uur: De Nieuw-Zeelandse wielrenner Patrick Bevin zal de start van zijn seizoen moeten uitstellen. De renner van CCC kampt met hartritmestoornissen, zo werd deze week duidelijk tijdens trainingen voorafgaand aan de Tour Down Under.

„Het betreft gelukkig geen levensbedreigende situatie, maar de zaak moet wel nauwkeurig worden onderzocht”, meldde teamarts Max Testa nadat Bevin was opgenomen in het ziekenhuis van Adelaide. „Patrick zal onderzoeken ondergaan en thuis in Nieuw-Zeeland verder herstellen. We hopen dat hij binnenkort opnieuw in wedstrijden kan uitkomen, maar de Tour Down Under (21-26 jan) komt te vroeg.”

Bevin won vorig jaar nog een etappe in de Tour Down Under, alsmede het puntenklassement. De 28-jarige Nieuw-Zeelander werd afgelopen najaar in Yorkshire vierde bij het WK tijdrijden.

Antetokounmpo schiet uit zijn slof

Giannis Antetokounmpo wordt belaagd. Ⓒ AP

07.51 uur: Basketballer Giannis Antetokounmpo had opnieuw een grote bijdrage in een verdere uitbreiding van de zegereeks van Milwaukee Bucks. De Griekse vedette van de best presterende ploeg in de Amerikaanse profcompetitie NBA kwam tegen New York Knicks tot 37 punten en had daar slechts 21 minuten speeltijd voor nodig. De Bucks wonnen het duel met 128-102.

Antetokounmpo, ook nog goed voor 9 rebounds en 4 assists, is pas de tweede speler dit seizoen die 30 of meer punten maakt in minder dan 22 minuten. Paul George was bij Los Angeles Clippers tegen Atlanta Hawks in november goed voor 37 punten in een tijdsbestek van 20 minuten.

Voor de Bucks betekende het de vierde zege op rij en de negende in de laatste tien partijen.