Sport Kort: Kamminga wint ook 200 meter schoolslag

17.55 uur: Arno Kamminga heeft op de FINA Champions Swim Series in het Chinese Shenzhen ook de 200 meter schoolslag gewonnen. De Katwijkse zwemmer tikte aan in 2.09,00 en bleef de Duitse nummer twee Marco Koch 0,81 seconde voor. Kamminga won dinsdag ook de 100 meter schoolslag in een Nederlandse record van 58,61.

„De 200 meter was best zwaar zo kort na de vakantie. Het was een mooie tijd en een mooie race tegen Koch”, zei Kamminga, die op de 50 meter school als derde eindigde in 24,40. „Ik ga met een tevreden gevoel naar Peking, waar dit weekeinde weer wedstrijden zijn.”

Kira Toussaint was de snelste op de 100 rugslag (59,52). Ranomi Kromowidjojo zegevierde op de 50 vlinder (25,78) en finishte als tweede op de 50 vrij (24,42). Femke Heemskerk werd derde op de 50 vrij (24,70) en diezelfde klassering behaalde ze op de 200 vrij (1.58,23).

Jamal Ben Saddik Ⓒ Hollandse Hoogte

Kickboksen: Ben Saddik langer bij Glory

14.23 uur: Jamal Ben Saddik heeft zijn contract bij kickboksorganisatie Glory verlengd. De 29-jarige Belg heeft overeenstemming bereikt over een meerjarige verbintenis.

„Ik ben in mijn leven altijd uitdagingen aangegaan en ik ben erg blij dat mijn fans me, na een jaar afwezigheid in de ring, weer kunnen zien vechten”, laat Ben Saddik weten. „Ik ben Glory erg dankbaar voor wat ze voor mijn carrière hebben gedaan, en ik ben blij dat ik op een dergelijk mooi platform mag vechten. Het is altijd heel belangrijk voor me geweest om fans de beste en meest spectaculaire gevechten te geven.”

Ben Saddik streed in 2017 tegen Rico Verhoeven om de wereldtitel. Hij verloor met een technische knock-out maar aast op revanche. Nu hij zijn verbintenis heeft verlengd, lijkt een nieuwe confrontatie op komst.

Verhoeven verdedigde vorige maand met succes zijn wereldtitel tegen Badr Hari. Ben Saddik hoopt dat hij Verhoeven nu mag uitdagen, voordat de Brabander mogelijk weer een keer tegen Badr Hari gaat vechten.

Ben Saddik debuteerde in 2011 als professioneel kickbokser. Hij versloeg Verhoeven in dat jaar met een technische knock-out.

Patrick Bevin Ⓒ AFP

Wielrennen: Hartritmestoornissen renner CCC

08.56 uur: De Nieuw-Zeelandse wielrenner Patrick Bevin zal de start van zijn seizoen moeten uitstellen. De renner van CCC kampt met hartritmestoornissen, zo werd deze week duidelijk tijdens trainingen voorafgaand aan de Tour Down Under.

„Het betreft gelukkig geen levensbedreigende situatie, maar de zaak moet wel nauwkeurig worden onderzocht”, meldde teamarts Max Testa nadat Bevin was opgenomen in het ziekenhuis van Adelaide. „Patrick zal onderzoeken ondergaan en thuis in Nieuw-Zeeland verder herstellen. We hopen dat hij binnenkort opnieuw in wedstrijden kan uitkomen, maar de Tour Down Under (21-26 jan) komt te vroeg.”

Bevin won vorig jaar nog een etappe in de Tour Down Under, alsmede het puntenklassement. De 28-jarige Nieuw-Zeelander werd afgelopen najaar in Yorkshire vierde bij het WK tijdrijden.

Antetokounmpo schiet uit zijn slof

Giannis Antetokounmpo wordt belaagd. Ⓒ AP

07.51 uur: Basketballer Giannis Antetokounmpo had opnieuw een grote bijdrage in een verdere uitbreiding van de zegereeks van Milwaukee Bucks. De Griekse vedette van de best presterende ploeg in de Amerikaanse profcompetitie NBA kwam tegen New York Knicks tot 37 punten en had daar slechts 21 minuten speeltijd voor nodig. De Bucks wonnen het duel met 128-102.

Antetokounmpo, ook nog goed voor 9 rebounds en 4 assists, is pas de tweede speler dit seizoen die 30 of meer punten maakt in minder dan 22 minuten. Paul George was bij Los Angeles Clippers tegen Atlanta Hawks in november goed voor 37 punten in een tijdsbestek van 20 minuten.

Voor de Bucks betekende het de vierde zege op rij en de negende in de laatste tien partijen.