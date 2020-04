Clubarts Stade Reims pleegt zelfmoord na besmetting coronavirus

Hij liet volgens Le Parisien een afscheidsbrief na, waarin hij vertelt waarom hij ervoor koos om uit het leven te stappen. Hierin legt de clubarts de link met zijn besmetting met het virus, weet de Franse krant te melden.

Stade Reims is vanzelfsprekend in diepe rouw. „.Woorden schieten me tekort, ik sta versteld van dit nieuws. Deze pandemie treft Stade Reims in het hart. Een persoonlijkheid en groot professional heeft ons verlaten”, laat voorzitter Jean-Pierre Caillot in een overlijdensbericht weten.

Le Parisien citeert de burgemeester van Reims, Arnaud Robinet, een goeie vriend van Gonzalez. „Mijn gedachten zijn nu bij zijn ouders, zijn vrouw, zijn familie. Onrechtstreeks is hij een slachtoffer van Covid-19, want hij heeft positief getest op corona en bevond zich in quarantaine.”

Kaj Sierhuis is een van de spelers van de Franse club uit de Ligue 1. De spits kwam in de winterstop over van FC Groningen. Eerder speelde hij voor Ajax.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl