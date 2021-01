Marathonschaatser Kooiman bezig aan laatste seizoen

„Twee jaar geleden ben ik vader geworden van een zoon en mijn vrouw en ik verwachten in februari een tweeling”, aldus Kooiman. „Om op dit niveau te kunnen schaatsen, ben ik de laatste jaren veel van huis geweest en ik kijk ernaar uit meer tijd met hen door te brengen. Het is een lastig besluit geweest, heb om eerlijk te zijn een aantal slapeloze nachten gehad, maar het is goed zo.”

Kooiman zegevierde in 2018 na een lange solo in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader Jan Kooiman, die in 1993 de sterkste was op het meer in Oostenrijk. Ook wist hij twee WK-medailles te bemachtigen. In 2015 pakte hij in Heerenveen zilver op de 10.000 meter en een jaar later veroverde hij brons op de langste afstand. Sinds 9 december 2015 is hij tevens in het bezit van het werelduurrecord, dat hij neerzette in Inzell: 43.735,94 meter.