’Epke Zonderland is de enige van zeven miljard mensen die dit kan’

Olympische Spelen vormen al sinds ze bestaan een rijke voedingsbodem voor verhalen over succes en verlies, geluk en verdriet. Maar ze leveren ook onwaarschijnlijke sprookjes en bizarre incidenten op. Zo vloog de topturner Epke Zonderland in de zomer van 2012 letterlijk naar historisch goud. „Hij staat.” Woorden die in het collectieve geheugen van de Nederlandse sportliefhebbers staan gegrift.