Burgemeester Liverpool wil dat de Premier League stopt

„Het is in mijn ogen het beste om de competitie te beëindigen”, zegt Joe Anderson tegen de BBC. „Want zelfs als de resterende wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld worden, zullen zich talloze fans van Liverpool rondom Anfield Road en in de binnenstad verzamelen.”

Social distancing

Volgens Anderson maakt de politie in Liverpool zich daar al grote zorgen over. „Als er voor, tijdens en na de wedstrijden van Liverpool zoveel mensen op de been zijn, wordt het voor de autoriteiten haast ondoenlijk om alle mensen uit elkaar te halen en het social distancing toe te passen. Dat zou lachwekkend zijn.”

Anderson doet daarom ook een beroep op de Premier League en de landelijke autoriteiten. „Het gaat niet om de club Liverpool zelf, de ploeg verdient het overduidelijk om kampioen van Engeland te worden. Ze hebben de competitie duidelijk gewonnen. Maar het gaat nu om de gezondheid en de veiligheid van de mensen. Voetbal komt dan even op de tweede plaats.”

8 juni

Afgelopen weekend werd bekend dat de Premier League met alle betrokken partijen bezig is om op korte termijn een herstart van het seizoen te laten plaatsvinden, zonder publiek in de stadions. Dat zou op 8 juni moeten gebeuren. Met nog negen wedstrijden te gaan staat Liverpool 25 punten voor op eerste achtervolger Manchester City. De club heeft nog twee overwinningen nodig voor de eerste landstitel sinds 1990.