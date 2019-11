Video: Megacrash Márquez bij MotoGP

De Fransman liet op het circuit van Sepang de snelste tijd noteren, voor de Spanjaard Maverick Viñales en de Italiaan Franco Morbidelli, waarmee de hele eerste startrij uit Yamaha-motoren bestaat. Márquez, die de wereldtitel al op zak heeft, ging onderuit. De Honda-rijder liep op het oog geen ernstige schade op en vertrekt zondag vanaf de elfde positie, zijn slechtste resultaat in de kwalificaties sinds de GP van Italië in 2015.

Márquez veroverde vorige maand in Thailand al zijn zesde wereldtitel, de vierde op rij. Met alleen nog wedstrijden in Maleisië en op het thuiscircuit in Valencia is de Spanjaard niet meer te achterhalen.