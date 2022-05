Premium Het beste van De Telegraaf

Bewogen weekend voor Nederlandse renners in Italië Bergkoning Koen Bouwman maakt zich op voor intens gevecht om blauwe trui

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Koen Bouwman draagt dinsdag weer het blauw. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zelden was Nederland dik twee weken zo opvallend aanwezig in de Giro d’Italia. Het begon met de ritzege en drie dagen roze voor Mathieu van der Poel, waarna Koen Bouwman een etappe won en de blauwe bergtrui veroverde. Ook afgelopen weekend was er weer voldoende Oranje-nieuws in positieve en negatieve zin te vermelden. Bouwman heroverde zijn verloren bergtrui, maar daar tegenover stond het afstappen van Tom Dumoulin en het dure plasje van Thymen Arensman.