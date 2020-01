Pep Guardiola geeft titelstrijd op: ’Liverpool te goed’

Het verschil tussen de nummer één en twee op de ranglijst in de Premier League bedraagt maar liefst 16 punten. En dan heeft Liverpool nog een wedstrijd minder gespeeld dan de titelverdediger uit Manchester.

Guardiola zat vorig seizoen in een spannende strijd verwikkeld met Liverpool en mocht aan het eind van het seizoen de trofee omhoog tillen. Dit jaar kan hij met de Citizens niet tippen aan het Liverpool van Jürgen Klopp. „Het is duidelijk dat Liverpool kampioen wordt”, moet Guardiola bekennen. „Ze zouden ook kampioen worden van Spanje, Italië en Duitsland. Als je 22 van de 23 wedstrijden wint, dan is dat gewoon zo.”

Liverpool werd vorig seizoen met 98 punten tweede achter City, die met een recordaantal punten (100) kampioen werd. Nu hebben de Citizens na 24 wedstrijden 51 punten verzameld. „Met dat aantal zouden we in Spanje, Italië en Duitsland meedraaien in de top. Maar Liverpool is gewoon geweldig en fenomenaal dit seizoen. Noem het maar gerust overweldigend”, aldus de coach, die accepteert dat zijn ploeg een pas op de plaats moet maken.

De titelstrijd heeft Guardiola opgegeven, maar hij kan met zijn ploeg nog genoeg prijzen pakken. In de Champions League staat City in de achtste finale tegenover Real Madrid. Ook het FA Cup-toernooi kan City nog op zijn naam schrijven. Dan moet het eerst in de vierde ronde zien af te rekenen met Fulham, die een niveau lager speelt. Daarnaast heeft Manchester City ook een ideale uitgangspositie voor zichzelf gecreëerd om de finale van de League Cup te halen. In de halve eindstrijd - die over twee wedstrijden gespeeld wordt - werd stadsgenoot United met in Old Trafford met 1-3 verslagen.

