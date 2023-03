Ajax-trainer Heitinga moppert na pijnlijke nederlaag in Klassieker

„Feyenoord had bij fases te lang de bal. Terwijl ze toch net zo veel spelers als wij hadden. Al had dat ook anders gekund”, doelde Heitinga op niet gegeven rode kaarten voor de Feyenoorders Quilindschy Hartman en Oussama Idrissi. „Dat zijn beslissingen die scheidsrechters maken. Ik heb er wel een mening over, maar het is niet waarom we de wedstrijd verliezen. Deze nederlaag moet je incasseren. Maar we zullen niet opgeven. Er zijn nog 24 punten in de laatste acht wedstrijden te winnen.”

De opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder beseft echter ook dat het nog een hele klus kan worden om als tweede te eindigen in de Eredivisie, een positie die recht heeft op een plaats in de voorronden van de Champions League in het volgende seizoen.

Bassey

„Laten we duidelijk zijn: dit is geen seizoen zoals Ajax het wil”, zei de voormalige verdediger. „Ik ben gevraagd om deze club te helpen. Toen ik begon, stonden we vijfde en vervolgens hebben we zeven competitiewedstrijden op rij gewonnen. En we hadden hier waarschijnlijk ook gewonnen als Kudus in de slotfase wél scoort. Maar helaas deed hij dat niet. We gaan er echt alles aan doen om dit seizoen nog zo hoog mogelijk te eindigen.”

Veel supporters van Ajax ergerden tijdens de topper aan Calvin Bassey, die in balbezit vreemde dingen deed voor een verdediger die 23 miljoen euro heeft gekost. „Ik zie nu veel mensen naar Bassey wijzen”, zei Heitinga. „Maar wij moeten hem ook helpen. Natuurlijk moet het beter in balbezit, maar met zijn snelheid en kracht kunnen we hem ook goed gebruiken. Nee, ik heb geen moment overwogen om hem in de rust te wisselen.”