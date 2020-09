Mick Schumacher debuteert in vrije training Formule 1

De jonge Duitse coureur neemt bij Alfa Romeo in de eerste vrije training voorafgaand aan de GP Eifel in Duitsland het plekje over van de Italiaan Antonio Giovinazzi.

"Ik ben dolenthousiast om deze kans te krijgen in de vrije training. Dat mijn eerste deelname aan een Formule 1-weekend in mijn thuisland is, maakt het voor mij nog specialer", aldus Schumacher. "Ik ga me de komende tien dagen zo goed mogelijk voorbereiden om mijn best te doen voor het team en bruikbare data te verzorgen."

De GP Eifel is op zondag 11 oktober. De eerste vrije training op de Nürburgring wordt op vrijdag 9 oktober verreden.

Schumacher, onderdeel van de Ferrari Driver Academy, is momenteel leider in de Formule 2.

