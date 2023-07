Jakobsen opnieuw op tijd binnen na bergrit in Tour

Fabio Jakobsen balt zijn vuist bij het halen van de eindstreep. Ⓒ ANP/HH

Fabio Jakobsen is er ook donderdag in geslaagd op tijd de finish te halen in de Tour de France. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step fietst na een val in de vierde etappe zwaar gehavend rond in Frankrijk en was zowel woensdag als donderdag een van de eerste renners die moest lossen.