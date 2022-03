Brenet helpt FC Twente aan verrassende uitzege op AZ

Joshua Brenet maakte na ruim een uur spelen de enige treffer van het duel in Alkmaar. De verdediger, in de winterstop overgekomen van Hoffenheim, vierde alweer zijn tweede treffer in vijf competitieduels voor zijn nieuwe club uit Enschede.

De 27-jarige Brenet kwam in 109 duels voor PSV slechts tot drie doelpunten. Voor Vitesse trof hij nooit doel. Twente kwam met de zege in punten gelijk met AZ, dat zich op basis van een beter doelsaldo nog wel de nummer 4 van de Eredivisie mag noemen. Beide clubs hebben 4 punten minder dan het als derde geklasseerde Feyenoord.

Blijdschap bij AZ Ⓒ Pro Shots

AZ en FC Twente kwamen in een saaie eerste helft tot geen enkel schot op doel. Daan Rots dacht voor rust wel de score te openen voor FC Twente, maar hij stond een paar centimeter buitenspel.

Na de treffer van Brenet opende AZ de jacht op de gelijkmaker, met bondscoach Louis van Gaal van het Nederlands elftal op de tribune. Dani de Wit kreeg de grootste kans op de 1-1. Aanvoerder Robin Pröpper van FC Twente keerde de inzet van de middenvelder van AZ net voor de doellijn.