Video: baanwielrenner Jeffrey Hoogland verliest zadel in volle sprint

Hoogland bleef als bij een wonder overeind. In de herkansing won hij wel simpel zijn heat.

Harrie Lavreysen en Hoogland hebben zich dus bij de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen geplaatst voor de halve finales. Olympisch kampioen Lavreysen rekende af met de Duitser Anton Hohne, Hoogland was te sterk voor de Pool Daniel Rochna.

Lavreysen was in beide heats tegen Hohne overtuigend de beste. Met twee lange sprints zorgde hij voor zo’n hoog tempo dat de Duitser er niet meer bij kon.

Bij Hoogland ging het dus mis in de eerste heat. Tijdens de sprint brak zijn zadel af, waarop Hoogland zijn wedstrijd staakte. Hij mocht over rijden en versloeg de Pool toen met afstand. Ook in de tweede heat was Rochna geen partij meer voor Hoogland.

Lavreysen neemt het vrijdag in de halve finale op tegen de Rus Michail Jakovlev. Hoogland treft de Fransman Sébastien Vigier.

Hoppezak pakt EK-zilver op scratch

Vincent Hoppezak heeft bij de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen zilver gehaald op het onderdeel scratch. De 22-jarige Zuid-Hollander pakte een ronde voorsprong op het peloton en moest alleen de Portugees Rui Oliveira, die eerder in de koers een voorsprong had gepakt, voor zich dulden.

Hoppezak ging nadat Oliveira na zijn aanval weer was aangesloten bij het peloton in de aanval en pakte al snel een halve ronde. Met een uiterste krachtsinspanning reed hij het laatste stukje dicht en omdat er verder niemand meer een ronde voorsprong pakte, was hij na 60 ronden verzekerd van zilver. De Ier JB Murphy pakte het brons.