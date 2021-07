Max Verstappen met flinke voorsprong de snelste in laatste training

De WK-leider noteerde op de zachtste band een tijd van 1.04,591. Valtteri Bottas gaf meer dan een halve seconde toe op Verstappen, diens Mercedes-kompaan Lewis Hamilton zelfs een kleine zeven tienden. Sergio Pérez, teamgenoot van de Nederlander, bleef met een zevende tijd wel achter.

Verstappen was een week eerder op hetzelfde circuit ook al de koning te rijk met pole position en winst in de race, waarin hij vanaf het begin tot aan de finish leidde. Het is zaterdag warm en zonnig op de Red Bull Ring, zondag is er kans op regen. Dit weekeinde zijn de banden een gradatie zachter ten opzichte van de vorige Grand Prix.

Veel coureurs probeerden tijdens de laatste training ook nog de prototype-banden van Pirelli uit. Verstappen had zijn twee setjes vrijdag al getest. Met een robuustere constructie van de achterband hoopt Pirelli klapbanden zoals eerder in Baku uit te sluiten. De reacties waren vrijdag na de eerste twee sessies positief. Het rubber zal vanaf de volgende Grand Prix op Silverstone worden gebruikt.