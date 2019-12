Klaasen: ’Ik geloof echt dat ik Van Gerwen kan verslaan’

In Burness vond Klaasen vooral in de beginfase een taaie tegenstander. De 54-jarige Noord-Ier pakte de eerste set, waardoor de druk onmiddellijk werd opgevoerd. Klaasen bleef kalm, maakte gelijk en brak Burness in de derde set meteen met een prachtige 152-finish. Dat bleek de ommekeer. Scorend was de Brabander de betere speler (96,02 om 92,41) en dat verschil betaalde zich uit. Klaasen kwam niet meer in de problemen en trok de winst met 3-1 in sets over de streep.

Tot op heden is een plek in de halve finales van een PDC WK zijn beste prestatie. Bij de editie van 2016 verloor hij destijds bij de laatste vier van Gary Anderson. Klaasen kroonde zich in 2006 ten koste van Raymond van Barneveld tot wereldkampioen bij de BDO. Een jaar later stapte hij over naar de PDC.

Van Gerwen

Nu wacht Klaasen de lastige klus met Van Gerwen. „Als je zelf goed speelt, krijg je altijd een kans tegen hem en dan moet je dubbels maken”, reageerde Klaasen tegenover Sky Sports. „Ik geloof echt dat ik hem kan verslaan, al is hij natuurlijk de grote favoriet.”

Van Gerwen is vastberaden om in Londen zijn vierde wereldtitel op te halen. Zelf stelde hij dat als hij op de toppen van zijn kunnen speelt, niemand van de concurrentie hem kan verslaan. „Maar je moet het wel doen”, aldus Van Gerwen.

Uitslagen en programma vrijdag 13 december

Jelle Klaasen - Kevin Burness (eerste ronde) 3-1

Kim Huybrechts - Geert Nentjes (eerste ronde)

Luke Humphries - Devon Petersen (eerste ronde)

Michael van Gerwen - Jelle Klaasen (tweede ronde)

Zaterdag 14 december (13:30 uur)

Darius Labanauskas - Matthew Edgar (eerste ronde)

Ryan Meikle - Yuki Yamada (eerste ronde)

Luke Woodhouse - Paul Lim (eerste ronde)

Jermaine Wattimena - Humphries/Petersen (tweede ronde)

Van Barneveld in actie

Raymond van Barneveld begint zaterdag aan zijn laatste WK. De 52-jarige Hagenaar beleeft geen al te best afscheidsjaar, maar hij hoopt dat in Alexandra Palace de ’oude Barney’ opstaat. Met vijf wereldtitels blijft de huidige nummer 40 van de wereld nog altijd een outsider.

Zelf stelt Van Barneveld: „We zullen zien of ik inderdaad nog zo sterk ben als vroeger en of we nog een mooie tweeëneenhalve week tegemoet gaan. Hoe mooi zou het zijn om in mijn eerste jaar (2007, red.) van de PDC en in mijn laatste jaar wereldkampioen te worden?”

Zaterdag 14 december (20:00 uur)

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde)

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde)

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde)

Rob Cross - Huybrechts/Nentjes (tweede ronde)