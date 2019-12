WK darts: Nentjes laat kans op stunt liggen

Waar Nentjes vorig jaar bij zijn debuut op het WK vooral om te genieten naar Londen was afgereisd, stelde hij dat dit keer toch echt de focus was gericht op winnen. Met die insteek stond hij vrijdagavond zeker aan de oche. Met gemiddelde scores van onder de negentig punten per drie pijlen was er in Alexandra Palace zeker geen sprake van een hoogstaand niveau. Nentjes kreeg net geen uitgelezen kans om de eerste set binnen te pakken. De 21-jarige darter uit Urk stond op 40 te wachten, maar net op dat moment gooide Huybrechts een knappe 153-finish. Vervolgens stoomde de 34-jarige Belg in zijn eigen beurt door en greep alsnog de openingset.

In het tweede bedrijf nam Nentjes opnieuw een 2-0 voorsprong in legs, maar bijna liet hij de set nog uit zijn handen glippen. Dat gebeurde tot zijn opluchting net niet. Daarna ontspon zich vooral een zenuwslopend gevecht. Beide spelers lieten in het vervolg veel belangrijke kansen op de dubbels liggen en kregen om en om setpijlen. De vreugdekreet van Nentjes bij het binnenhalen van de derde set was alleszeggend. Daarna pakte hij direct de eerste leg en was dicht bij de zege, maar vanaf dat moment leken de zenuwen iets op te spelen en kon het Nederlandse talent niet doordrukken. Met een beslissende dubbel 2 mocht Huybrechts van geluk spreken dat hij niet vroegtijdig werd geëlimineerd.

Leren van fouten

Zelf bleef Nentjes nuchter na het verlies. „Ik ben blij dat ik er een leuk wedstrijd van heb kunnen maken en kan van mijn fouten leren. Ik ben realistisch, ik was niet de grote favoriet en het is toch erg spannend geworden. Daar ben ik ik best een beetje trots op.” Of hij dan niet baalde? „Ik neem het spelletje nog niet zo serieus als het zou moeten. Misschien moet ik meer trainen. Maar ik hoef er niet van te leven, mijn vaste lasten zijn zo ongeveer 200 euro per maand.” Zijn deelname aan het WK leverde hem nu iets meer dan 8000 euro op.

De vlucht van Nentjes naar huis stond gepland voor zondag, maar hij wil nu toch al zaterdag het vliegtuig pakken. „Natuurlijk ben ik ook wel teleurgesteld. Ik had er in ieder geval een allesbeslissende leg van moeten maken. De wedstrijd tussen Cross en Huybrechts hoef ik echt niet meer te zien.”

Jelle Klaasen Ⓒ Hollandse Hoogte

Zege Klaasen

Jelle Klaasen mag zich op het WK darts opmaken voor een clash met Michael van Gerwen. In de eerste ronde won hij vrijdagavond van Kevin Burness. Later op de avond wordt in Alexandra Palace het Nederlandse onderonsje afgewerkt.

In Burness vond Klaasen vooral in de beginfase een taaie tegenstander. De 54-jarige Noord-Ier pakte de eerste set, waardoor de druk onmiddellijk werd opgevoerd. Klaasen bleef kalm, maakte gelijk en brak Burness in de derde set meteen met een prachtige 152-finish. Dat bleek de ommekeer. Scorend was de Brabander de betere speler (96,02 om 92,41) en dat verschil betaalde zich uit. Klaasen kwam niet meer in de problemen en trok de winst met 3-1 in sets over de streep.

Tot op heden is een plek in de halve finales van een PDC WK zijn beste prestatie. Bij de editie van 2016 verloor hij destijds bij de laatste vier van Gary Anderson. Klaasen kroonde zich in 2006 ten koste van Raymond van Barneveld tot wereldkampioen bij de BDO. Een jaar later stapte hij over naar de PDC.

Michael van Gerwen met de Sid Waddell Trophy, die toebehoort aan de wereldkampioen darts. Ⓒ PDC

Clash met Van Gerwen

Nu wacht Klaasen de lastige klus met Van Gerwen. „Als je zelf goed speelt, krijg je altijd een kans tegen hem en dan moet je dubbels maken”, reageerde Klaasen tegenover Sky Sports. „Ik geloof echt dat ik hem kan verslaan, al is hij natuurlijk de grote favoriet.”

Van Gerwen is vastberaden om in Londen zijn vierde wereldtitel op te halen. Zelf stelde hij dat als hij op de toppen van zijn kunnen speelt, niemand van de concurrentie hem kan verslaan. „Maar je moet het wel doen”, aldus Van Gerwen.

Uitslagen en programma vrijdag 13 december

Jelle Klaasen - Kevin Burness (eerste ronde) 3-1

Kim Huybrechts - Geert Nentjes (eerste ronde) 3-2

Luke Humphries - Devon Petersen (eerste ronde) 3-1

Michael van Gerwen - Jelle Klaasen (tweede ronde)

Zaterdag 14 december (13:30 uur)

Darius Labanauskas - Matthew Edgar (eerste ronde)

Ryan Meikle - Yuki Yamada (eerste ronde)

Luke Woodhouse - Paul Lim (eerste ronde)

Jermaine Wattimena - Luke Humphries (tweede ronde)

Van Barneveld in actie

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Raymond van Barneveld begint zaterdag aan zijn laatste WK. De 52-jarige Hagenaar beleeft geen al te best afscheidsjaar, maar hij hoopt dat in Alexandra Palace de ’oude Barney’ opstaat. Met vijf wereldtitels blijft de huidige nummer 40 van de wereld nog altijd een outsider.

Zelf stelt Van Barneveld: „We zullen zien of ik inderdaad nog zo sterk ben als vroeger en of we nog een mooie tweeëneenhalve week tegemoet gaan. Hoe mooi zou het zijn om in mijn eerste jaar (2007, red.) van de PDC en in mijn laatste jaar wereldkampioen te worden?”

Zaterdag 14 december (20:00 uur)

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde)

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde)

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde)

Rob Cross - Kim Huybrechts (tweede ronde)