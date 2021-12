Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik zat er helemaal doorheen’ Bobsleester Karlien Sleper overwint tegenslagen richting Spelen

Door Hans Ruggenberg

Karlien Sleper: „Dat ik meteen tijdens mijn eerste kans kwalificatie voor Peking heb afgedwongen, is na alles wat er is gebeurd echt supervet.” Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Karlien Sleper mag zich in de monobob gaan opmaken voor deelname aan de komende Winterspelen, al bekent ze dat haar kennismaking met het sleeën geen liefde op het eerste gezicht was. „Ik was renster tijdens mijn eerste run ooit in een tweevrouwsbob. Ik zag niks, voelde alles trillen en werd duizelig. Ik dacht echt: what the f*ck heb ik gedaan?”, zegt Sleper, wier weg naar ’Peking 2022’ ook niet echt gladjes verliep.