Wout Weghorst: Mark van Bommel is personality waar de club naar zocht

Toen de 28-jarige spits medio 2018 bij VfL Wolfsburg tekende, had de Duitse club net een jaar lang tegen degradatie gevochten. Een seizoen later kwalificeerden Weghorst en consorten zich voor de Europa League en deze maand stelden ze hun ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig. Weghorst: „Wolfsburg is heel ambitieus en we zijn al een tijdje bezig om echt een goed topsportklimaat te creëren binnen deze club. Daar heb je sterke persoonlijkheden voor nodig. Ik denk dat Van Bommel zo’n personality is waar de club naar zocht. Bovendien is hij een grootheid in Duitsland. Ik ben heel nieuwsgierig.”

De vraag is alleen of Weghorst straks zelfs nog wel voor Wolfsburg speelt. Hij maakte in het afgelopen seizoen 25 officiële doelpunten, leverde negen assists en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog een keer een stap hogerop wil maken. „Ik heb altijd het hoogst mogelijke aangegrepen, maar er zijn niet veel clubs die ik op dit moment zie als een sportieve verbetering”, legt hij uit. „Wolfsburg speelt volgend seizoen in de Champions League. Dat is voor mij als voetballer en persoon heel belangrijk. Ik wil elke keer weer geprikkeld worden en uit mijn comfortzone gaan. Dat gaat binnenkort weer gebeuren. Daarnaast voel ik me enorm gewaardeerd in Wolfsburg. Als de kans zich voordoet om wél een stap hogerop te maken, dan gaan we luisteren naar het verhaal van die club en moet het complete plaatje kloppen. Maar zoals je begrijpt, ligt mijn focus nu volledig op het EK.”