Niemand had kunnen denken dat Vitesse op de laatste speeldag nog kansrijk zou zijn

Door Jeroen Kapteijns

Thomas Buitink schreeuwt het uit nadat Loïs Openda Vitesse op 3-3 heeft geknald. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - In een poule met Tottenham Hotspur en Stade Rennais leken de kaarten vooraf al geschud, maar Vitesse spot met de financiële verhoudingen in het hedendaagse voetbal door op de laatste speeldag in Groep G van de Conference League nog volop in de race te zijn voor de tweede plek. Dankzij een razend knap 3-3 gelijkspel tegen Rennes én een zeer verrassende uitglijder van Spurs tegen het al uitgeschakelde NS Mura lonkt de eerste Europese overwintering in de clubhistorie van het uit 1892 stammende Vitesse.