Sport Kort: Dibaba valt weg als concurrente Hassan

Dibaba valt weg als concurrente Hassan

12.33 uur De Ethiopische atlete Genzebe Dibaba heeft zich met een voetblessure afgemeld voor de WK atletiek in Doha. Ze zou uitkomen op de 1500 meter, de afstand waarop ze met 3.50,07 het wereldrecord in bezit heeft. Dibaba liep dit seizoen de tweede tijd van het jaar met 3.55,47 en gold als kandidate voor het goud in Qatar.

Er is één vrouw met een nog betere tijd dit jaar dan Dibaba op de 1500 meter en dat is Sifan Hassan. De Nederlandse troef scherpte haar Nederlands record aan tot 3.55,30 in de race over 1 Engelse mijl van 12 juli van dit jaar in Monaco, waarin ze het wereldrecord op die afstand verbeterde tot 4.12,33.

Volleybalsters buigen pas laat voor Servië

07.45 uur De Nederlandse volleybalsters hebben bij het toernooi om de World Cup in Japan hun tweede nederlaag geleden. Het team van bondscoach Jamie Morrison beet stevig van zich af tegen Servië, maar moest na vijf sets toch buigen voor de wereldkampioen: 2-3. De setstanden waren: 25-18 25-23 19-25 24-26 9-15.

Oranje had een dag eerder met 3-0 van de Verenigde Staten verloren. De eerste drie wedstrijden op het prestigieuze toernooi in Japan boekten de Nederlandse volleybalsters duidelijke zeges: op respectievelijk Argentinië, Kenia en Brazilië.